TCDD’nin borcu, 8,1 milyar TL'ye ulaştı

Liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle tartışılan TCDD’nin Hazine borcu, 2024 yılında rekor seviyeye çıktı. Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine birbiri ardına zam yapan kurumun Hazine borcunda, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu" kapsamında bölünmenin gerçekleştiği 2016 yılına oranla yaşanan artış ise yüzde 347 oldu.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.

REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; muhalefet, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” TCDD'nin bölündüğünü savunurken kurum, yıllar itibarıyla adeta borç batağına saplandı. 2016 yılında 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcunda 2017-2024 döneminde yaşanan değişim dramatik tabloyu gözler önüne serdi. Buna göre, 2017’de 1 milyar 899 milyon 650 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcu, Şubat 2024 itibarıyla 3,6 milyar TL’si vadesi geçmiş borçlardan oluşmak üzere 8,1 milyar TL’ye ulaştı.

Yıllara göre borç şöyle sıralandı:

2018: 2 milyar 386 milyon 91 bin TL

2019: 2 milyar 727 milyon 493 bin TL

2020: 3 milyar 369 milyon 247 bin TL

2021: 4 milyar 558 milyon 145 bin TL

2022: 5 milyar 728 milyon 424 bin TL

2023: 8 milyar 91 milyon 965 bin TL

2024 yılına girildiğinde ise TCDD’nin borcu, rekor seviyede gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 1 Şubat 2024 itibarıyla kurumun borcu, 8 milyar 190 milyon 264 bin TL olarak kayıtlara geçti. Toplam 8,1 milyar TL’lik borcun 3,6 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.