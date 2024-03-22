Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..."

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, oğlu ölümlü kazaya karışan estetik cerrah Bülent Cihantimur'un, yasa dışı olmasına rağmen kliniğinde ameliyat yaptığını yazdı.

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Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..."

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un 1 Mart gecesi ATV araçlarına çarparak Murat Oğuz Aci’nin ölümüne yol açtı, ardından annesi Eylem Tok'la birlikte aynı gece önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçtı. Kaçışı organize ettiği öne sürülen baba Cihantimur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, baba Cihantimur'un ‘Estetik İnternational’ adlı kliniğinde, kendisine servet kazandıran operasyonlarına devam ettiğini yazdı ve Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddiaları aktardı.

Saymaz, "Tıp dünyasından kulağıma çalınan iddiaya göre yasak olmasına rağmen klinikte ameliyat yapılıyor. Halbuki ameliyat işlemi ancak, ameliyathanesi bulunan bir hastanede gerçekleştirilebilir. Ameliyat edilen hastaların Fulya’da sağlık oteli diye bilinen V. adlı otelde konaklatıldığı, başlarına hemşire verildiği iddia ediliyor." diye yazdı.

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