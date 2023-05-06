Binlerce kişi Hataylı depremzedeler için buluştu: 'Biz olduğumuz sürece Hatay hep var olacak'

6 Şubat Kahramanmaraş ve 20 Şubat Hatay depremlerinin üzerinden üç ay geçti. Depremin üçüncü ayında Antakyalı Ortodokslar tarafından oluşturulan Nehna ekibi ve Antakya Ortodoks Kilisesi Kadınlar Kolu, İstanbul Beyoğlu Meryem Ana Kilisesi’nde depremzedelerin anısına ‘Antakya Yöresel Lezzetler Kermesi’ düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı ‘Antakya Yöresel Lezzetler Kermesi’nin geliri depremzede öğrencilere harcanacak.

İstanbul Beyoğlu Meryem Ana Kilisesi’nde Mari Sautoğlu ve Antakyalı depremzedelerin anısına düzenlenen kermes, Hıdırellez günü olarak kutlanan 6 Mayıs’ta yani bugün 11.00-19.00 saatleri arasında yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı kermesle hem Antakyalı yerel üreticilere destek olunacak hem de desteğe ihtiyaç duyan depremzede öğrencilerin eğitim masrafı karşılanacak.

Anna Maria Beylunioğlu, Emre Can Dağlıoğlu, Mişel Uyar, Ferit Tekbaş, Can Terbiyeli ve Ketrin Köprü tarafından kurulan ‘Nehna’, Hatay’ı ve Hataylıları unutturmamak adına ‘Antakya Yöresel Lezzetler Kermesi’ni düzenlediklerini söyledi. Antakyalı Ortodokslar tarafından kurulan ve ‘biz’ anlamına gelen Nehna, depremi gündemde tutmak için bunun gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

“DEPREM GÜNDEMDE TUTULMUYOR, HATAY’DA DESTEĞE İHTİYACI OLAN ÇOK FAZLA DEPREMZEDE VAR”

Nehna’nın kurucularından biri olan Anna Maria Beylunioğlu, kermesin gelirinin eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için harcanacağını belirterek, depremin üzerinden üç ay geçmesine rağmen tüm acıların yavaş yavaş unutulmaya başladığını söyledi. Beylunioğlu, Nehna ekibi olarak depremi gündemde tutmaya çalıştıklarını belirterek, Hatay’daki depremzedelerin hala çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi:

“Bugün burada Mari Sautoğlu ve onunla birlikte kaybettiğimiz tüm canlarımız adına bir kermes düzenledik. Kermesin geliri depremzede öğrenciler için harcanacak. Depremin üzerinden üç ay geçti ve maalesef insanların tüm acılarını yavaş yavaş unutmaya başladık. Bunun sebebi insan doğası ve sistem. Deprem gündemde tutulmuyor. Biz elimizden geldiğince Nehna ekibi olarak depremi gündemde tutmaya çalışıyoruz çünkü hala Hatay’da desteğe ihtiyacı olan çok fazla depremzede var.”

“BU DEPREMİ UNUTMAMAMIZ GEREK”

Hatay’daki depremzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılarlarken bile zorluklar yaşadıklarını ifade eden Beylunioğlu, böyle büyük bir depremin bu kadar kısa sürede unutulmaması gerektiğini söyledi:

“İnsanların evleri yıkıldı. Çadırlarda, konteynerlerde kalıyorlar. Yaşam bir yandan devam etmek zorunda, çalışmak zorundalar ama bir yandan da günlük ihtiyaçlarında sıkıntılar yaşamaya devam ediyorlar. Su, hijyen, eğitim sıkıntıları yaşanıyor hala. Bu depremi unutmamamız gerekiyor çünkü İstanbul’da da bir deprem bekliyoruz. Böyle büyük bir yıkımı anlamak için oraya gidip o insanları anlamak ve onlarla dayanışma içinde olmaya devam etmemiz lazım.”

“BİZ HATAYLILAR HATAY’I YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ ÇÜNKÜ BİZ OLDUKÇA HATAY HEP VAR OLACAK”

Gerçek Gündem’e konuşan bir diğer isim ise Öykü Atcı. Depremlerden önce Hatay’ı ve Hataylıları tanıtmak için Instagram sayfası açtığını belirten Atcı, yıllardır Hatay’ı insanlara anlatmak için çalışmalar yaptığını söyledi. Hatay’ın tarihiyle, kültürüyle ve yemekleriyle gündeme gelmesi gerekirken böyle bir depremle konuşulmasının üzücü olduğunu ifade eden Atcı, depremin unutulmaması gerektiğini belirtti. Atcı, Hatay’ı Hatay yapanın oranın insanları olduğunu söyleyerek, Hataylılar olduğu sürece Hatay’ın her zaman var olacağını dile getirdi:

“Ben Hatay depreminden önce Hatay’ı ve Hataylıları tanıtmak için bir Instagram sayfası açmıştım. Bizim yemeklerimiz, kültürümüz, konuştuğumuz diller hepsi bir bütün olarak çok farklı. Hatay’ı Türkiye’deki herkesin görmesini tüm Hataylılar gibi ben de çok istiyordum. Maalesef böyle bir deprem yaşadık ve şu an depremle gündemdeyiz. Tarihimizle, kültürümüzle gündemde olmamız gerekirken depremle gündemde olmak çok üzücü. Ama biz istiyoruz ki önce depremle gündemde olalım, depremi unutturmayalım. Daha sonra biz Hataylılar Hatay’ı yemeklerimizle, kültürümüzle, gastronomimizle, insanlarımızla, dillerimizle, dinlerimizle yeniden var edeceğiz zaten. Hatay’ı Hatay yapan Hataylılar olduğu için biz var olduğumuz sürece Hatay hep var olacak.”

“HATAY’DAKİ GERÇEK GÜNDEM ÇADIR KENTLER, SUSUZLUK, BARINMA SORUNU; DEPREMİN GÜNDEMDEN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİN”

Hatay’daki gerçek gündemin çadır kentler, susuzluk, temel ihtiyaçlar, barınma olduğunu söyleyen Atcı, Hataylıların içme suyundan bile mahrum bırakıldığını ifade etti. Atcı, depremin gündemden düşmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi:

“Biz bugün Hatay’da şu anda susuzlukla, açıkla, sıcakla mücadele eden depremzedeler için buradayız. İşsizlik, eğitimsizlik ve sefaletle mücadele etmek zorunda kalan tüm depremzedelerin hatırına buradayız ve onların unutulmamasını istediğimiz için böyle bir kermes düzenledik. Hatay’daki gerçek gündemimiz çadır kentlerimiz, çok zor bulduğumuz çadırların içine yerleşen Hataylı akrabalarımız. Şu an Hatay’da hava çok sıcak. Özellikle bu sıcaklar mayıs ayında başlar ve mayıstan sonra her yerde yılan sorunu başlar. İnsanların evleri yıkıldı o yüzden çadırlarımızın yanında böcekler, yılanlar var. Ayrıca hala Hatay’da çok büyük su problemi var. Hataylılar içme suyundan bile mahrum. Lütfen bu depremi unutmayın. Depremin gündemden düşmesine izin vermeyin.”

“KONUŞTUĞUM KİM VARSA HATAY’A GERİ DÖNECEĞİNİ SÖYLÜYOR, BİZLER DE HERKES GİBİ HATAY’A GERİ DÖNECEĞİZ”

Yaklaşık 700 bin Hataylının başka şehirlerde yaşadığını belirten Atcı, insanların şehirlerini isteyerek terk etmediğini söyledi. Konuştuğu kim varsa onların Hatay’ı terk etmediğini ve şehirlerine geri döneceklerini ifade eden Atcı, depremzedelerin Hatay’a geri dönebilmeleri için desteğe ihtiyacı olduklarını ifade etti:

“Hataylılar isteyerek şehrini terk etmedi, şu an 700 bin Hataylı başka şehirlerde yaşıyor. Gitmelerinin sebebi çocukların okulu, yaşlıların özel bakımı, dezavantajlı depremzedelerin özel eğitime ihtiyaç duyması. Ama benim konuştuğum kim varsa geri döneceğini söylüyor. Bizler de herkes gibi Hatay’a geri döneceğiz. Hatay’a geri dönebilmemiz için insani yaşam standartlarına ihtiyacımız var. Bu şartlar için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen Hatay’ı ve Hataylıları unutmayın. Bizlere yardım eli uzatın. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi ve herkes bununla mücadele etmek zorunda kalabilir. Sadece biraz empatiye ihtiyacımız var. Desteğiniz için teşekkür ederiz.”

“BÖYLE ETKİNLİKLER DÜZENLEYEREK DEPREMİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ”

Gerçek Gündem’e konuşan Nehna üyelerinden Evlin Hüseyinoğlu, kermesin Antakya Ortodoks Kilisesi Kadınlar Kolu ve Nehna ekibi tarafından yapıldığını belirtti. Depremden etkilenen öğrencilere destek olmak için kermesin düzenlendiğini belirten Hüseyinoğlu, böyle etkinlikler düzenleyerek depremi unutturmamaya çalıştıklarını söyledi:

“Mari Sautoğlu ve Antakyalı bütün depremzedeler anısına bugün burada bir kermes düzenledik. Biz bu kermesle depremden etkilenen öğrencilere destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda bizim yerel üreticilerimizin de görünür olmasını istiyoruz. Bugün depremin üçüncü ayı. Ülkedeki gündemden ve gidişattan dolayı hızlı unutuyoruz. Biz dayanışmayla ve böyle etkinlikler düzenleyerek depremi hatırlatmak istiyoruz aslında.”