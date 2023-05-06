Türkiye Gazeteciler Sendikası açıkladı: Reuters'la anlaşma sağlandı

Reuters Türkiye bürosuyla süren toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle daha önce grev kararı alındığını açıklayan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), işverenle anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

TGS’den yapılan açıklamada, "Taleplerimiz karşılık buldu, anlaşma sağlandı. Reuters'ta üyelerimizin onayı ile sözleşme imzalandı: · Ücretlere %30 ila %100 arasında zam · Yılda iki ikramiye · Aylık 4.000 TL yemek parası · Tek seferlik 50.000 TL ek ödeme" denildi.

Sendika 26 Nisan'da Reuters Türkiye ofisi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla 10 Mayıs'ta greve gideceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem