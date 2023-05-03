YSK, Almanya'da 9 merkezde seçimi iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, Almanya'da 9 şehirde yapılacak seçimleri iptal etti, 19 merkezde sandık sayılarını arttırdı.

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YSK, Almanya'da 9 merkezde seçimi iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işleminin 27 Nisan’da başladığı yurt dışı seçimlerle ilgiyi değişiklik kararları almaya devam ediyor.

YSK, daha önce oy kullanma tarihlerini ertelediği Almanya'nın Biefeld , Fulda , Limburg , Mannheim , Saarbrücken , Dortmund , Siegen , Ulm ve Kiel şehirlerinde yapılacak seçimleri iptal etti.

YSK; yurt dışında seçim yapılan 19 merkezde ise 4 gün boyunca sandık sayılarını arttırdı.
Böylece, 19 merkezde oluşturulan sandıklara toplam 138 sandık daha ilave edildi.

Sandık sayıları artırılan merkezler şöyle:

• Düsseldorf Başkonsolosluğu için 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sandığa,

• Essen Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sandığa, , 8-9 Mayıs tarihlerinde 12 olan sandık sayısının 16 sandığa,

• Frankfurt Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 10 olan sandık sayısının 12 sandığa,

• Hannover Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 12 sandığa,

• Kassel Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 4 olan sandık sayısının 6 sandığa,

• Karlsruhe Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 10 sandığa,

• Münster Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 10 sandığa,

• Nürnberg Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 10 olan sandık sayısının 12 sandığa,, 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 8 sandığa,

• Stuttgart Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 20 sandığa,

• Strazburg Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısının 10 sandığa,

• Viyana Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 9 sandığa, 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısının 7 sandığa,

• Paris Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 10 olan sandık sayısının 15 sandığa,

• Bordo Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 1 olan sandık sayısının 2 sandığa,

• Liyon Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 11 sandığa, 8 Mayıs tarihinde 5 olan sandık sayısının 8 sandığa,

• Nant Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 2 olan sandık sayısının 3 sandığa,


• Marsilya Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 2 olan sandık sayısının 4 sandığa,

• Deventer Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 16 sandığa,

• Amsterdam Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 18 sandığa,

• Lüksemburg Büyükelçiliği için 6-7 Mayıs tarihlerinde 4 olan sandık sayısının 5 sandığa, 8-9 Mayıs tarihlerinde 3 olan sandık sayısının 5 sandık olacak şekilde artırılmasına karar verildi.

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seçim 2023 Almanya
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