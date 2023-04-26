Basın emekçileri enflasyon altında ezildi: Reuters Türkiye'de grev kararı

GERÇEK GÜNDEM/

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 2,29 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon, baz etkisiyle yüzde 50,51 oldu. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayı enflasyonunu yüzde 5.08, yıllık artışı ise yüzde 112.51 olarak açıkladı.

Artan enflasyon çalışanların alım gücünü düşürürken sık sık toplumun farklı kesimleri tarafından hedef gösterilen, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılan, iş yükü altında ezilen basın emekçilerinin de geçinmesi imkansız hale geldi. Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam enflasyon hızına yetişemedi. Maaşlı çalışanlara asgari ücret ile birlikte yapılan zam ise kısa sürede eriyerek enflasyon karşısında iyileştirme etkisi yaratmadı.

REUTERS TÜRKİYE'DE BASIN EMEKÇİLERİ 10 MAYIS'TA GREVDE

Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) Türkiye bürosu ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Basın emekçileri enflasyondaki artış nedeniyle yüzde 125 zam talep etti.

Basın emekçilerinin zam ile dahi korunamayan maaşları için iyileştirme talebi, işveren tarafından reddedildi. Reuters'ta görev yapan basın emekçileri 10 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı.

Ankara ve İstanbul'daki Thomson Reuters bürosuna asılan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Genel Sekreter İlkay Akkaya imzalı açıklama şöyle oldu:

Sendikamız Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Thomson Reuters Haber Ajansı Anonim Şirketi (Reuters) işvereni ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık ile sonuçlanmıştır.

6456 sayılı Kanun Hükümleri uyarınca sendikamız, 26.04.2023 tarihinde, Reuters işyerlerinde grev yapılması kararı almıştır. Grev kararı, 10.05.2023 tarihinde saat 10.00'da İstanbul ve Ankara işyerlerinde uygulamaya konulacaktır.

Grev kararı ve grev kararının uygulamaya konulacağı tarih, 26.04.2023 tarihinde, İstanbul ve Ankara işyerlerinde asılmak suretiyle ilan edilmiştir.