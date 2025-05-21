Bingöl’de Büyük Felaket Riskine Dikkat Çeken Önlem

Bingöl’ün Solhan ve Adaklı ilçelerinde tehlike oluşturan kaya blokları için çalışma başlatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan kaya bloklarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, çelik ağ ve bariyerlerle alanın koruma altına alındığını duyurdu.

'ÇELİK AĞ KAPLADIK'

Vali Usta, bölgelerde kaya düşme riskinin ortadan kalktığını belirterek şunları söyledi: 11 Kasım 2024 tarihinde başladığımız çalışmayı 27 milyon lira harcayarak tamamladık. Yaptığımız çalışmada Halimepınar’da 14 bin 500 metrekare çelik ağ kaplama, 532 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde çelik bariyer. Elbaşı köyünde 370 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde çelik bariyer. Sevkar köyünde 2 bin metrekare çelik ağ kaplama yaptık. Bingöl İl AFAD olarak sadece deprem değil afetin her türünde riskleri önceden tespit edip, önlem almaya devam ediyoruz.

Kaynak: İHA