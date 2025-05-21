5 Çocuktan 1’i Okula Aç Gidiyor, En Az 1 Gün Yemek Yiyemiyorlar

Ankara Tabip Odası (ATO), resmi ve OECD verilerinden yararlanarak çocuk yoksulluğuna ilişkin rapor hazırladı. ATO binasında kamuoyuna duyurulan raporda çarpıcı verilere yer verildi. Buna göre ülkemizde 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’sinin yeterli parası olamadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yiyemediği ve her 5 çocuktan 1’inin okula aç gittiği belirtildi.

YÜZDE 30’UN BARINMA KOŞULLARI KÖTÜ

Sorunun yüksek enflasyon ve düşük ücretlerden kaynaklandığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye İstatistik Kurumuna göre hanelerin yüzde 21,2’si yoksul. Geniş ailelerden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı yüzde 26,9’a kadar yükseliyor. Her 3 hane halkından 1’i kötü ve sağlıksız barınma koşullarında yaşarken, yüzde 31,3’ü kötü barınma koşullarında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.”

10 ÇOCUKTAN 4’Ü YOKSULLUK KISKACINDA

14 milyondan fazla kişinin sosyal yardımlardan yararlanmak zorunda kaldığı belirtilen raporda 60 binden fazla çocuğa sosyal yardım verildiği belirtildi. Yoksulluğun en çok çocukları etkilediği belirtilen raporda şu verilere yer verildi: “TÜİK’in ‘Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024’ verilerine göre 10 çocuktan 4’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Yaklaşık her 10 aileden 1’i çocuklarına yeni giysiler alamazken, her 10 aileden 1’i, çocuklarının gün içinde taze meyve ve sebze tüketmesini sağlayamaz durumdadır. OECD’nin son olarak yayınladığı ‘Hayat Nasıl?’ 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’si yeterli parası olamadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yiyememektedir. Her 5 çocuktan 1’i okula aç gitmektedir.”

SOSYAL ADALET GÜÇLENDİRİLMELİ

Raporda son olarak şu ifadelere yer verildi: “Bu doğrultuda çocuk yoksulluğunu ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak amacıyla koruyucu ve sosyal adaleti güçlendiren politikalar yürürlüğe konmalıdır. Okullarda ve tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmelidir. Gelişme çağındaki bütün çocuklarımıza ücretsiz süt desteği sağlanmalıdır. Tüm çocuklar sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişebilmelidir. Çocukların okula devamı desteklenmelidir."

Kaynak: ANKA