Bingöl’de 3 Bin Kök Kenevir ve 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; dört farklı noktada toplam 3 bin 78 kök kenevir bitkisi ve 21 kilo 675 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır” denildi.

Kaynak: İHA