Meclis'te 'Kanlı Kavgalara' Karşı Yeni Uygulama! Acil Durum Butonu Geliyor

TBMM yönetimi, 1 Ekim'de açılacak 28'inci dönem 2'nci yasama yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Meclis genelinde kapsamlı bir temizlik, tadilat ve bakım çalışması yürütülüyor. Genel Kurul'daki kavgalar nedeniyle sık sık arızalanan ses sistemi gözden geçirildi ve arızalı yerler onarıldı.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle büyük onarım ve yapım işlerini rafa kaldıran TBMM yönetimi, yeni dönem hazırlıkları kapsamında hem ana binasında hem de hizmet binalarında çeşitli çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. İktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları ve basın toplantı salonları dahil olmak üzere tüm oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri yapılıyor.

'ACİL DURUM BUTONU' DEVREYE GİRECEK

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan kanlı kavgalar ve milletvekillerinin kalp krizi geçirme vakaları üzerine hareket geçen TBMM Başkanlığı, "acil durum butonu" formülünü devreye soktu. Bu yeni tedbire göre; TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Meclis başkanvekilleri, Genel Kurul'da bir milletvekilinin rahatsızlanması veya çıkan kavgada yaralanmalar söz konusu olduğunda, Başkanlık Kürsüsüne yerleştirilen kırmızı butona basarak şeref holündeki 112 acil servis doktorlarını çağıracak.

ACİL DURUM TATBİKATI YAPILDI

Doktorlar bir dakika içinde Genel Kurul salonunda olacak. Acil durum butonu uygulamasına ilişkin tatbikatların da yapıldığı öğrenildi. Meclis kapanmadan önce Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde yaptığı konuşması sırasında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ayrıca son dönemde çıkan kavgalarda ciddi yaralanmalar yaşanmıştı.

TBMM Başkanlığı, artan ihtiyaç nedeniyle Şeref Holu'ndeki sağlık ekibinin kapasitesini de arttırdı. Yeni yasama yılında oluşabilecek acil durumlar için Genel Kurul ve komisyon toplantıları bitene kadar ilk yardım merkezi ve 112 sağlık istasyonu çalışmalarına devam edecek.

MERDİVENLER DE KALDIRILIYOR

TBMM Başkanlığı, çıkan kavgalarda milletvekillerinin düşüp yaralanmasına yol açan Başkanlık Divanı'nın önündeki merdivenleri de kaldırmayı planlıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Genel Kurulunda risk oluşturan kısımlar için yerinde inceleme yapılmış olup güvenliği sağlayacak ve estetiği bozmayacak bir düzenleme üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir" dedi. Merdivenler en son Genel Kurul Kürsüsü'nde kalp krizi geçirdiği sırada düşerek başını merdivenlere çarpması ve Meclis kapanmadan önce milletvekilleri arasında çıkan kavgada oluşan kanlı görüntülerle hafızalara kazınmıştı.

Kaynak: Sabah Gazetesi