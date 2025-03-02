Bilecik'te Tır Yolcu Otobüsüne Çarptı: Çok Sayıda Yaralı
Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 16 RAK 36 dorse plakalı tırın 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
YOLDAN ÇIKARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.
Kaynak: AA
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