Bilecik'te Sahte Senet Dolandırıcılığında 3 Tutuklama

Bilecik'te sahte senetlerle yurt dışındaki vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Bilecik'te Sahte Senet Dolandırıcılığında 3 Tutuklama

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, banka hesaplarını uzun süredir kullanmayan ve yurt dışında yaşayan kişiler adına sahte senetler düzenleyip icra başlatan, hesaplar üzerinde haciz işlemi yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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