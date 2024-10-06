Muğla'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi'nde zirai alanda bugün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında iki hektarlık zirai ve makilik alan zarar gördü.

Kaynak: ANKA