Bilecik'te Bitkisel Atık Yağlar için Geri Dönüşüm Kutuları Yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kentteki 5 mahalleye bitkisel atık yağlar için toplama noktaları oluşturdu.

Geri dönüşebilen bitkisel atık yağlar için oluşturulan toplama noktaları Bilecik Osman Gazi (TOKİ), Ertuğrul Gazi, İstiklal, Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerinde yer aldı. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Doğamızı kirleten, geri dönüştürülebilir bitkisel atık yağlar için ilk etapta 5 mahalle konağımızda toplama noktaları oluşturduk. Bu atıkları çöpe atmak yerine toplama noktalarına getirerek, temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atabilirsiniz" denildi.



EVLERDEN ALINACAK



Öte yandan açıklamada "Vatandaşlarımızın bitkisel atık yağlarını Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bırakabilecekleri gibi, 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA