14 Yaşındaki Öğrencisini İstismar Eden Öğretmenden Skandal Savunma

İstanbul'da yer alan özel bir okulda İspanyolca öğretmenli olarak görev yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., adlı kadın 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki öğrencisi Muhammed A.’yı istismar etti.

Skandal olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı. Ek gelir elde etmek için sosyal medya üzerinden takı satan genç öğretmen, öğrencisi Muhammed A.'dan gelen ekleme talebini kabul etti.

“SENİNLE HER ŞEYİ PAYLAŞIRIM”

İddialara göre öğrenci Muhammed A. öğretmenine sosyal medyadan yüksek miktarlarda para kazandığını söyleyerek, birazını da kendisiyle paylaşmasını talep etti. Öğretmen Betül Nisa Ç. ise bu mesaja karşılık olarak kendisiyle her şeyi paylaşacağını söyledi.

Bu diyaloğun üstünde iki isim arasında yakınlaşma oldu.

"4 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK"

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Sohbetin ilerlemesiyle birlikte öğretmeninin evine gitmeye başladığını ifade eden Muhammed A,, bu süreç içerisinde öğretmeniyle 4 kez cinsel birliktelik yaşadığını belirtirken; bu birlikteliklerin isteğe dayalı olduğunu ve kendisinin ilişkiye zorlanmadığını belirtti.

Muhammed A., sonrasında ise ailesinin durumu öğrenmesiyle birlikte utanç yaşadığını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Menduh A., oğlunun son zamanlarda içine kapanık bir ruh hali içerisinde olduğunu, oğlu uyurken telefonunu kurcaladıklarında skandalı fark ettiklerini ve sonrasında şikayetçi olduklarını dile getirdi.

"BANA 16 YAŞINDAYIM DEDİ"

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Betül Nisa Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında olarak tanıttığını, bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu, ancak bu birlikteliğin içerisinde cinselliğin olmadığı iddiasında bulundu.

Öğretmen, öğrencisinin kendisine sürekli şekilde “Ben Betül hocayı istiyorum” içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini ve bunun sonuncunda birlikte olduğunu iddia ederken; yaşının küçük olduğunu bilmesi halinde ise sevgili olmayacağını belirtti.

“15 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Genç öğretmenin verdiği ifadede, öğrencisi için "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" beyanında bulundu.

14 YIL 7 AY HAPİS

Betül Nisa Ç. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken karar duruşmasında ise cinsel istismardan 8 yıl 4 ay cinsel istismar suçunu işlemek için evde tuttu iddiasından 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapse mahkum edildi. Karar onanırsa öğretmen yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Ekol TV