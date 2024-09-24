Bilecik’te Trafik Timleri Gece Yarısı Sorgulama Yaptılar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı trafik timleri sorumluluk alanlarında gece yarısı yaptıkları denetimde 2 bin 550 kişi sorguladılar.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, ’Huzur Güven Uygulamaları’ kapsamında 01.00 ile 03.00 saatleri arasında, il genelinde 10 noktada, eş zamanlı olarak denetim yaptı. 165 personelin katıldığı denetimlerde 2 bin 550 şahıs ve 350 araç sorgulandı. 4 sürücüye çeşitli suçlardan 15 bin 69 TL trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA