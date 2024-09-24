Kapanın Elinde Kalacak! THY Bilet Fiyatlarını Düşürdü

Türk Hava Yolları'nın yurt içi biletler için hazırladığı kampanya ile 24-26 Eylül 2024 tarihlerinde alınan ucuz biletlerle 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücreti 849 TL olarak belirlendi.

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Kapanın Elinde Kalacak! THY Bilet Fiyatlarını Düşürdü

Sonbahara girilmesiyle daha uygun fiyatlı uçak bileti bulabilmeyi umut eden vatandaşa güzel haber geldi. Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşları için bir bilet kampanyası düzenledi. THY'nin kampanyasından faydalanmak isteyenler, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında bilet alarak 18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edebilir.

ECOFLY 849 TL

Hürriyet'in aktardığına göre; kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 849 TL oldu. ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya kapsamında 100.000 tane koltuk arz edildi.

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Kaynak: Hürriyet

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