Beyşehir’de Gıda Denetimi! Tek Tek İncelendi

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Konya’nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda kontrol ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetime tabi tuttu. Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kontrol planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde üretimi ve satışı yapılan ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı. Denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzeme saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da kontrol edildi.

Yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için ilçe sınırları içerisindeki tüm gıda üretim ve satış yerlerinin risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmekte olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA