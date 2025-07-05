Mardin'de İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Mardin'de Nusaybin-Midyat Yolu Beyazsu mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Nuray A. (28), Damla A. (8), İbrahim B., Aydın B., Hacire B., Ela B., Defne A (6) ve Eymen A. (1), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA