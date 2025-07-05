Otomobile Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Otomobile Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan A.A. idaresindeki 42 AYG 497 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 32 KH 008 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletten savrularak yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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