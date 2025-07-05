Ahırda Yangın Faciası! Onlarca Hayvan Öldü

Orman yangınları yürekleri dağlamaya devam ederken Kahramanmaraş'ta bir ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

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Ahırda Yangın Faciası! Onlarca Hayvan Öldü
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Kırsal Gedemen Mahallesi'nde E.O'ya ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi.

Kaynak: AA

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