Samsun'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda kullanılan kazı malzemelerine ise el konuldu.

Son Güncelleme:
Samsun'da Kaçak Kazıya Suçüstü: 3 Kişi Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Ladik ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Ladik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda İ.A. (44), G.A. (35) ve F.M.B. (32) izinsiz kazı yaparken yakalandı. Operasyonda, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çöl Tozu O İlçeyi Esir Aldı! Dağlar Yok Oldu Çöl Tozu O İlçeyi Esir Aldı! Dağlar Yok Oldu
Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor
Gölette Boğulmak Üzereyken Kurtarılan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti Gölette Boğulmak Üzereyken Kurtarılan Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti
40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat 40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçeklerinizde Bu Hastalığa Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek