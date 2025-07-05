Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar

Artvin’de balık tutmak için oltalarını atan amatör balıkçılar hayatlarının şokunu yaşadı. Baraj gölünden yaklaşık 100’er kilo ağırlığında 2 yayın balığı çıktı.

Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar
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Artvin’in Borçka ilçesinde Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı’na gitti.

Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar - Resim : 1

BÜYÜK BALIK OLTAYA TAKILDI

Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti.

Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: DHA

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