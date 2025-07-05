Artvin’de Şaşırtan Olay! Oltaya Takılanı Görünce Donup Kaldılar
Artvin’de balık tutmak için oltalarını atan amatör balıkçılar hayatlarının şokunu yaşadı. Baraj gölünden yaklaşık 100’er kilo ağırlığında 2 yayın balığı çıktı.
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Artvin’in Borçka ilçesinde Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı’na gitti.
BÜYÜK BALIK OLTAYA TAKILDI
Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti.
Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kaynak: DHA