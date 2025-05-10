Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası! Yaralılar Var

Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazanın detaylarını ve nedenini belirlemek için polis tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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