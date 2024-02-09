Beylikdüzü'nde metrobüs çarpan metrobüs şoförü, hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne, araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs çarptı. Şoför, hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde metrobüs çarpan metrobüs şoförü, hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde aracı arızalanan metrobüs şoförü, metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs şoföre çarptı. Olay sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs Haramidere’de arızalandı. Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman'a karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

Kazada Eyüp Maytalman yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası metrobüs seferlerinde bir süre aksamalar yaşanırken aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

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