Beyaz Gelincik Kameralara Yakalandı

Doğal yaşam alanlarında ender rastlanan bir tür olan beyaz gelinciğin görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliği yansıtması açısından önemli bir veri olarak kaydedildi.

Ortaya çıkan beyaz gelincik, doğaseverlerin ilgi odağı olurken, bir vatandaş gelinciğin ortaya çıkığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İHA