Belediye Ekipleri Harekete Geçti: Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan çöp evi temizledi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kâğıtlardan oluşan çöpler toplandı.

Evin içerisindeki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, uzun uğraşın ardından çöp evden 4 kamyon çöp çıkardı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA