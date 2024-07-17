Konya'da Acı Olay! 6 Yaşındaki Kız Çocuğu 5'inci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da 6 yaşındaki kız çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Konya'da Acı Olay! 6 Yaşındaki Kız Çocuğu 5'inci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde Selçuk Mahallesi’nde bulunan Sarı Köşk Apartmanı’nda, ailesinin dalgınlığı sonucu 6 yaşındaki Zeynep Vural, evlerinin balkonuna çıktı. Vural, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafında ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız çocuğu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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