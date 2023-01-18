Bedelli askerlik celp dönemleri ile birlik yerleri açıklandı
MSB, bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik görevini yapacakları zaman ve birlikleri açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerini açıklandığını bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet’ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.
Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Akraba tavsiyesiyle dişini tedavi ettirdiği diş hekimi, inşaat işçisi çıktı Güncel 18 Ocak 2023 09:55
Annesi HDP önünde oturma eylemi düzenlemişti: Mehmet Akar kendini yakarak yaşamına son verdi Güncel 18 Ocak 2023 07:57
Marmara'da deprem Güncel 17 Ocak 2023 23:02
Halkbank'ın temyiz başvurusu duruşması sona erdi Güncel 17 Ocak 2023 22:41