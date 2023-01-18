Bedelli askerlik celp dönemleri ile birlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti çerçevesinde 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerini açıklandığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bedelli askerlikten yararlanacak kişilerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin e-Devlet’ten ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandığı belirtildi.

Ayrıca bedelli askerlikle ilgili detaylara bakanlığın msb.gov.tr adresinden ulaşılabildiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA