Akraba tavsiyesiyle dişini tedavi ettirdiği diş hekimi, inşaat işçisi çıktı

İstanbul’da diş ağrısı çeken bir kişinin akraba önerisiyle eve çağırdığı diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Rıdvan K. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Akraba tavsiyesiyle dişini tedavi ettirdiği diş hekimi, inşaat işçisi çıktı

Tekirdağ’da ortaya çıkan sahte doktorun bir benzeri İstanbul Şişli’de ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

10 BİN LİRA ÖDEDİ

Diş ağrısı çeken Rıdvan K. akrabasının önerisiyle 40 yaşındaki Ferhat B.’yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.’ye bir takım tedavi uyguladı. Rıdvan K. dişine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme yaptı. Ancak ağrıları dinmedi.

İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI

Evine tedaviye gelen Ferhat B.’den şüphelenen Rıdvan K. yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen Fırat K. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Annesi HDP önünde oturma eylemi düzenlemişti: Mehmet Akar kendini yakarak yaşamına son verdi Güncel 18 Ocak 2023 07:57
Marmara'da deprem Güncel 17 Ocak 2023 23:02
Halkbank'ın temyiz başvurusu duruşması sona erdi Güncel 17 Ocak 2023 22:41
Ali İsmail Korkmaz'ın annesinden tepki: 19 yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olmamalı Güncel 17 Ocak 2023 22:34
ÇOK OKUNANLAR
Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak! Uzman isim tarih verdi: Kar yağışı 50 ili birden vuracak!
Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Ocak 2023 anketlerinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun' PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu, hayırlı olsun'
AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp! AKP kalelerini birer birer kaybediyor: Son ankette tam 18 puanlık kayıp!
Milyonlarca kişi oy verdi: İşte 2022 yılının en yakışıklı 20 erkeği Milyonlarca kişi oy verdi: İşte 2022 yılının en yakışıklı 20 erkeği