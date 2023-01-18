Akraba tavsiyesiyle dişini tedavi ettirdiği diş hekimi, inşaat işçisi çıktı

Tekirdağ’da ortaya çıkan sahte doktorun bir benzeri İstanbul Şişli’de ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

10 BİN LİRA ÖDEDİ

Diş ağrısı çeken Rıdvan K. akrabasının önerisiyle 40 yaşındaki Ferhat B.’yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.’ye bir takım tedavi uyguladı. Rıdvan K. dişine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme yaptı. Ancak ağrıları dinmedi.

İNŞAAT İŞÇİSİ ÇIKTI

Evine tedaviye gelen Ferhat B.’den şüphelenen Rıdvan K. yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen Fırat K. savcılığa suç duyurusunda bulundu.