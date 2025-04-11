Bebeklerini Kaybettiler, Şok Üstüne Şok Yaşadılar! Anne-Babaya Hapis İsteniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Ş.Ç. (25) ile K.Ç. (28) çifti, iki yıl önce evlendi. İlk bebeklerini beklemenin sevincini yaşayan anne Ş.Ç., kanama sebebiyle başvurduğu özel hastanede 20 gün tedavi görse de, 12 haftalık bebeğini karnındayken kaybetti. Cenin kürtaj yoluyla alınırken, iddiaya göre hastane yetkilileri cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti.

Aile, cenini İsabey Mezarlığı’ndaki iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Olay, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde "Kayra Bebek" yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle açığa çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine polis defin ile ilgili inceleme başlatılıp "Usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası talebi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mezarın açılacağı, ceninden ve aileden alınacak örneklerle DNA tespitinin yapılacağı belirtildi. Ceninin aileye ait olduğunun tespit edilmesi durumunda defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı’na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı’na defnedilebilecek.

'MEZARINI KİMSE AÇMASIN'

Polis merkezine ifadeye çağrılan baba K.Ç., defin için izin almaları gerektiğini bilmediğini belirterek, “Hastaneden bize, ‘İstediğiniz yere gömebilirsiniz' dendi. Zaten ilk çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mezar sahiplerine de ulaşacağız. Bebeğimin mezarını kimse açmasın” dedi.

Kaynak: DHA