Başkent Ankara'da Bazı Noktalara Araç Park Etmek Yasaklandı

Başkent Ankara’da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karara göre, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar dışında kalan araçların park etmesi yasaklandı.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ihalesini kazanan şirketin, şarj noktalarında fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremeyip, ticari zarara uğradıkları gerekçesiyle UKOME’ye başvurdu.

Başvuru neticesinde, Çankaya ile Altındağ'daki 36 araçlık 6 otopark alanının, şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek bu alanlara park yasağı getirilmesine karar verildi.

Söz konusu alanlarda bulunan trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" ifadesini içeren levhalar da eklendi.

Kaynak: AA