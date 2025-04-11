Sakarya'da Yangın Faciası, İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların ikamet ettiği prefabrik evde saat 11.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangını görenlerin yaptığı ihbar sonrası adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ÜÇ VE DÖRT YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangına kontrol altına alınırken; eve giren ekipler üzücü bir görüntüyle karşılaştı. Yangın sonucu 4 yaşındaki Çınar Kulan ile 3 yaşındaki Cansu Kulan hayatını kaybetti.

ANNE TÜM ÇABALARA RAĞMEN ÇOCUKLARINI KURTARAMADI

Ailenin Zonguldak'tan çalışmak için Sakarya'nın Taraklı ilçesine geldiği, yangın sırasında baba Serdal Kulan'ın işte olduğu, anne Deniz Kulan'ın ise yaralandığı ve tüm çabalarına rağmen çocuklarını kurtaramadığı öğrenildi.

Ekipler prefabrik evde soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA