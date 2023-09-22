Bebek Sahili'nde cinsel saldırı iddiasıyla yargılan sanık hakkında karar

İstanbul Bebek Sahili'nde Maria T.'ye yönelik cinsel saldırı gerekçesiyle yargılanan Özgür Kavi hakkında tahliye kararı verildi.

Son Güncelleme:

İstanbul Bebek Sahili’nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi’nin ‘hayasızca hareketler’ ve ‘beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür kavi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması için söz alan sanık Özgür Kavi, eski ifadesini tekrar etti ve tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgür Kavi’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzalı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanı, sanığa adli kontrol hükümlerine uymadığı taktirde tekrardan tutuklanacağını hatırlattı.

MÜŞTEKİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan Heyet, müşteki sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığı takdirde akıl hastası olup olmadığına yönelik raporun alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi’nin ’beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve ’hayasızca hareketler’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Lüks restoranda arabasını valeye bıraktı olan oldu: 27 bin 800 Euro bulunan zarfı çalındı Lüks restoranda arabasını valeye bıraktı olan oldu
Son dakika: Rusya'da AnadoluJet uçağı pistten çıktı! AnadoluJet uçağı pistten çıktı!
Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik Turşu bidonuna ekleyin bozulmasını önlüyor! 50 yıllık turşucuların denediği teknik
Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş... Un helvasının lezzeti 3 kat artıyor! Meğer tatlıcıların kullandığı tek ölçüymüş...
ÇOK OKUNANLAR
Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar Emeklinin ocak zam oranı belli oldu
Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı Çarkıfelek'in eski hostesi yıllar sonra ortaya çıktı
Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor: 24 yaşındaki sevgilisi ortaya çıktı! Mehmet ali Erbil 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İptali istenmişti: Ek MTV'de kritik tarih belli oldu Ek MTV'de kritik tarih belli oldu
Sıcaklıklar artıyor: Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak! Bazı illerde 40 dereceye yaklaşacak!