Bebek Sahili'nde cinsel saldırı iddiasıyla yargılan sanık hakkında karar

İstanbul Bebek Sahili’nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi’nin ‘hayasızca hareketler’ ve ‘beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür kavi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması için söz alan sanık Özgür Kavi, eski ifadesini tekrar etti ve tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgür Kavi’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imzalı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanı, sanığa adli kontrol hükümlerine uymadığı taktirde tekrardan tutuklanacağını hatırlattı.

MÜŞTEKİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan Heyet, müşteki sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığı takdirde akıl hastası olup olmadığına yönelik raporun alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi’nin ’beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve ’hayasızca hareketler’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem