Bebek Öldüren Sistemin Korkunç Yüzü! İsa Karakaş SGK'da Yapılan Usulsüzlükleri Anlattı

Türkiye 'yenidoğan çetesi' skandalıyla derinden sarsıldı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, skandala ilişkin sağlık sisteminde yaşanan usulsüzlüklere değindi.

3. basamak yenidoğan yoğun bakımda özel hastanelerin SGK'dan daha fazla ücret aldığını ifade eden Karakaş, "3. basamak dediğimiz zaman her bebek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan bedel 4 bin 934 TL. Elbette bu yatış süresine ve şişirilen faturalarla olamayan ilaçlara göre daha da derinleşiyor" dedi.

Yenidoğan yoğun bakım yatak sayısına dikkati çeken Karakaş, şöyle konuştu:

"Bütün Sağlık Bakanlığı'na baktığımız zaman yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı yüzde 19.6. Üniversitelerde yüzde 23, özel hastanelerde yüzde 48.807. Bu veriler çok önemli. Neden özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı oransal olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ve üniversite hastanelerinden çok çok fazla? Öncelikle bu sorunun cevabını vermemiz lazım.

'EN KARLI OLAN SEZARYEN'

İkincisi son yıllarda baktığımız zaman özellikle yoğun bakım hizmetlerinde özel hastanelerin yatak sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu yenidoğan hizmetlerde normal doğumlar çok fazla karlı değildir, burada en karlı olan sezaryen doğumdur. Sezaryen doğumda siz bunu erken aldığınız zaman kaldığı gün sayısına göre SGK'dan daha fazla faturayı şişiriyorsunuz. Ölen bebeklerin hastanede yatış süresine göre baktığımız zaman en fazla ölümler özel hastanelerde olmuş. Demek ki yenidoğan yoğun bakım hasta sayısı neden özel hastanelerde daha fazla? Çünkü en karlı iş burada yatıyor."