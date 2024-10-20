Sağlık Bakanı Bilinmeyenleri Anlattı! Türkiye'yi Sarsan 'Yenidoğan' Skandalında Yeni Detaylar

'Yenidoğan çetesi' skandalı Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, TV100 canlı yayınında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birebir gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Bakan Memişoğlu, suç işlenen ünitelerin tamamının 6 ay önce kapatıldığını ifade etti.

'SUÇ İŞLENEN ÜNİTELERİN TAMAMI 6 AY ÖNCE KAPATILDI'

Mehmet Müftüoğlu, Bakan Memişoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şöyle anlattı:

"Dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yüz yüze bir görüşme yaptım. Kendisi İl Sağlık Müdürü iken gelen bir şikâyet üzerine hemen harekete geçtiğini, harekete geçerken de herkese duyuracak şekilde değil, 3 kurumla birlikte hareket ettiğini, hatta kurum içinde görevli olan kişilerin de çok güvenilir şekilde bu operasyonun yapılması için itinayla hareket ettiklerini ve birtakım bulgulara ulaşıldığında o hastanelere çocuk akışının engellenmesi için talimat verdiğini söyledi.

'BULGULARA ULAŞINCA ORAYA ÇOCUK AKIŞINI ENGELLEDİK'

O dönem itibarıyla acil servis başhekiminin de inisiyatif alarak yenidoğan çocukların özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevkini mümkün mertebe engellediklerini kaydetti. O dönem şüpheler var, ölümle ilgili bir kanıt yok. Sadece devlet hastanelerinden bazı özel hastanelere yoğun bir çocuk sevki fark edilince bunun engellenmesine yönelik birtakım hamleler yapıldığını kaydetti. Konu tabi özel hastanelerin de dikkatini çekiyor.

'SUÇ İŞLENEN ÜNİTELERİN TAMAMI 6 AY ÖNCE KAPATILDI'

Özel hastanelerin kendi arasındaki konuşmasında 'Memişoğlu bizimle uğraşıyor, peşimizi bırakmıyor, başımıza bela olacak' şeklinde ifadeleri olduğu görülüyor. Tabi olayın bu kadar büyük olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Dinleme yapıldığında olayın farklı bir boyut kazandığı, ciddi anlamda suistimaller olabileceği tapeler üzerinden tespit ediliyor ve soruşturma inceleme derinleştiriliyor. Bu konunun gündeme gelmesi çok uzun zaman şeklinde veriliyor ama 6 ay önce bu operasyonlar yapılıyor, sorumlular gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ne zaman ki malum şahıs savcıya gidip ileri geri konuşuyor ve savcı bey de bunu kayıt altına alıyor. 'Tutuklanan kişileri bırak' diye savcıyı tehdit ediyor, o zaman konu medyada gündem oluyor."

Kaynak: TV100