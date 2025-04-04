Bayramda Emekliler İçin Özel Gösteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çeşitli etkinliklerle yaşlı vatandaşları gülümsetti.

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Bayramda Emekliler İçin Özel Gösteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaşlılar için özel bir etkinlik düzenledi. Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde İllüzyonist İsmail Solmaz tarafından gerçekleştirilen illüzyon gösterisini ilgi ile izleyen yaşlıların sevinci ve şaşkınlığı yüzlerinden okundu.

İllüzyon gösterisine yılların yorgunluğu bulunan ulu çınarları da dâhil eden İllüzyonist Solmaz, birbirinden ilgi çekici illüzyon gösterileri ile onları şaşırtmayı, güldürmeyi ve eğlendirmeyi başardı. Solmaz ve ekibi, gerçekleştirdiği gösteriler dolayısıyla yaşlı çınarlardan büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA

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