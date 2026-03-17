Bayram Öncesi Şehirler Arası Ulaşım İçin Flaş Karar! Bakan Uraloğlu Duyurdu: Son Tarih 29 Mart

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası ulaşımda vatandaşları rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini duyurdu. Uraloğlu, uygulamanın 29 Mart’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Son Güncelleme:
Bayram Öncesi Şehirler Arası Ulaşım İçin Flaş Karar! Bakan Uraloğlu Duyurdu: Son Tarih 29 Mart
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da seferlerde kullanabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik uygulanacak düzenlemeyi duyurdu. Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini kaydetti.

'YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, "Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık" ifadelerini kullandı.

EK SEFERLER İÇİN SON TARİH 29 MART

Bakan Uraloğlu, "Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
