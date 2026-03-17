Beyoğlu'nda Korkunç Yangın: Alevlerin Arasında Kalan 2 Yaşındaki Bebek Öldü

İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 2 kişi kurtartılırken 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan biri kadın iki kişi yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

