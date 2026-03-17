Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Metin Tokel'den KKTC'ye Kritik Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda incelemede bulundu. ABD-İsrail-İran savaşının gölgesinde yapılan bu ziyaret dikkat çekti.

ABD-İsrail-İran savaşının 18. gününde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'den kritik bir denetim ziyareti gerçekleşti.

Orgeneral Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

KRİTİK ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Mehmetçikle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

