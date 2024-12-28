Batman'da Başından Vurulan Kişi Öldü: 3 Gözaltı

Batman'da 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike silahlı kavgada başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayet sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Batman'da Başından Vurulan Kişi Öldü: 3 Gözaltı

Batman Raman Caddesi’nde 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike ile isimleri öğrenilmeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Etike, ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Etike, yaşamını yitirdi.

Hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Halil Etike, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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