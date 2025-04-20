Başkentteki 'Narkokapan' Operasyonunda Tutuklu Sayısı 316'ya Yükseldi

Ankara’da gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonunda 178 kişi daha tutuklandı, böylece toplam tutuklu sayısı 316 oldu.

Başkentteki 'Narkokapan' Operasyonunda Tutuklu Sayısı 316'ya Yükseldi

Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şahıs yakalandı.

Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. İkinci günde ise sorguya sevkler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 178 şüpheli daha Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklandı.

18 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Böylelikle tutuklu sayısı 316’ya ulaştı. 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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