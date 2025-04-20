Ege Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Ege Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 11.32'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yaşanan depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, derinliğini 9.6 kilometre olarak ölçtü.

BUGÜNKÜ ÜÇÜNCÜ DEPREM

Bu deprem Ege Denizi'nde gece saatlerinden bu yanan yaşanan üçüncü deprem oldu. İlk olarak saat 01.13'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, ardından sabah 9.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD Açıkladı! Ege Denizi'nde Korkutan DepremAFAD Açıkladı! Ege Denizi'nde Korkutan DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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