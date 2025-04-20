Ege Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde saat 11.32'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yaşanan depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-20
Saat:11:32:26 TSİ
Enlem:36.74139 N
Boylam:25.68278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z2T8S94N7H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4.2 OLARAK GEÇTİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, derinliğini 9.6 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 20, 2025
EGE DENIZI https://t.co/ykr6SQRIcK
20.04.2025, 11:32:28 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.6 km#Kandilli
BUGÜNKÜ ÜÇÜNCÜ DEPREM
Bu deprem Ege Denizi'nde gece saatlerinden bu yanan yaşanan üçüncü deprem oldu. İlk olarak saat 01.13'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, ardından sabah 9.22'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi