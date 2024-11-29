Başı Var Sonu Yok, Sayı Her Saniye Artıyor! AVM’lerde ‘Efsane İzdiham’ Kuyruğu

Kasım ayının son haftasında ‘Efsane Cuma’ olarak adlandırılan indirimlerden faydalanmak isteyenler AVM’de mağazalarda sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Saatlerce süren kuyruğun sonu görülmedi.

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İstanbul’da AVM’ler önünde oluşan, uzadıkça uzayan ‘Efsane Cuma’ indirim kuyruğu, görenleri şaşkına çevirdi. Daha önce ünlü bir kozmetik markasının sosyal medyada gündem olan kaoslu kuyruğunun ardından, şimdi de giyimden kozmetiğe, hemen hemen her üründe yapılan indirimler için kuyruk oluştu.

Başı Var Sonu Yok, Sayı Her Saniye Artıyor! AVM’lerde ‘Efsane İzdiham’ Kuyruğu - Resim : 1

Esenyurt'ta bir AVM önünde bekleyenlerin oluşturdukları metrelerce kuyruk, havadan da görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar, kapı açılır açılmaz mağazalara koştu.

Başı Var Sonu Yok, Sayı Her Saniye Artıyor! AVM’lerde ‘Efsane İzdiham’ Kuyruğu - Resim : 2

“SABAH 06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ”

Kuyruğun ilk sırasında bekleyen Arzu Evin “Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz” diye konuştu.

Başı Var Sonu Yok, Sayı Her Saniye Artıyor! AVM’lerde ‘Efsane İzdiham’ Kuyruğu - Resim : 3

“FARK ETTİYSENİZ ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR”

Kına alışverişi için geldiğini belirten Batuhan Özmen ise “Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence” dedi.

Kaynak: DHA

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