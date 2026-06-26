Başak Demirtaş, Eşi Selahattin Demirtaş'ın Son Halini Paylaştı
Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Demirtaş'ın son fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son fotoğrafı paylaşıldı.
'EDİRNE'DEN SICAK SELAMLAR'
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşi ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Edirne‘den sıcak selamlar...Bi silavên germ..." sözleriyle paylaştı.
Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraf şu şekilde:
Kaynak: Haber Merkezi
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