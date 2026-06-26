Bakan Tekin Açlık Grevindeki Öğretmenlerle İlgili İlk Kez Konuştu! 'Keşke Gelip Bize Söyleselerdi'

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açlık grevi yapan özel okul öğretmenleriyle ilgili ilk kez konuştu. Bakan Tekin, öğretmenlerin eylemden önce bakanlığa başvurmaları gerektiğini belirterek, kendilerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmadığını söyledi. Tekin, "Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip bakanlığa söyleselerdi." dedi.

'BAKANLIĞIMIZA HERHANGİ BİR ŞİKAYET ULAŞMADI'

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Tekin, hukuksuz bir durum söz konusuysa öncelikle idari mercilere başvurulması gerektiğini belirtti. Bakanlığa, öğretmenlerin çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayetin ulaşmadığını söyleyen Tekin, "Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti burası, kabile devleti mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi