Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi EGO'dan Otobüs Seferleri ve Ulaşım Açıklaması

EGO Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, EGO otobüslerinin normal işletim düzeninde seferlerine devam edeceği, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptallerinin yaşanabileceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi EGO'dan Otobüs Seferleri ve Ulaşım Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Ankara Valiliğince 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den başlayıp 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar çeşitli güvenlik ve trafik tedbirlerinin uygulanacağı hatırlatıldı.

GÜZERGAHLAR KAPATILACAK UYARISI

Bu süreçte bazı güzergahların tamamen trafiğe kapatılacağı, bazı güzergahlarda ise konvoy geçişleri sırasında veya ihtiyaç halinde geçici trafik kısıtlamalarının uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EGO otobüsleri normal işletim düzeni içerisinde seferlerine devam edecek olmakla birlikte, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarımızda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptalleri yaşanabilecektir.

'METRO VE ANKARAY KULLANIN ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yolculuklarını önceden planlamaları, mümkün olduğunca metro ve ANKARAY'ı tercih etmeleri, özel araç kullanacak vatandaşlarımızın 'Park Et Devam Et' uygulamasından yararlanmaları ve yalnızca EGO Genel Müdürlüğünün kurumsal sosyal medya hesapları ile resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler
NATO Ankara Otobüs
Son Güncelleme:
Bakan Tekin Açlık Grevindeki Öğretmenlerle İlgili İlk Kez Konuştu! 'Keşke Gelip Bize Söyleselerdi' Bakan Tekin Açlık Grevindeki Öğretmenlerle İlgili Konuştu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Otelde Zehirlenerek Hayatını Kaybeden Böcek Ailesi Davasında Karar Çıktı Mahkeme Sorumlulara Ceza Yağdırdı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi
Kurultay Düğümünde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı Kurultay Krizinde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak? Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?
ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm
ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık: Dünya Kupası’na Erken Veda! ABD’yi Devirdik Ama Yıkıldık