Bartın'da Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Devrildi, 46 Kişi Yaralandı
Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan özel halk otobüsü kampüs girişindeki virajda otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken meydana gelen kazada 46 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar kampüsü önünde meydana geldi.
46 YARALI VAR
Kent merkezinden Bartın Üniversitesi’ne öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, viyadüğün altındaki kavşaktan dönerken yan yoldan gelen İ.Ç yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücülerle özel halk otobüsünde bulunan 44 öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
TEDAVİLERİ HASTANEDE SÜRÜYOR
Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 12 öğrenci, müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
