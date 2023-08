Barış Pehlivan'ın avukatı Ersöz: Tehdit edildiği için can güvenliği riski var

Cumhuriyet Gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan, 5'inci kez cezaevine girdi. Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusunun kabul edilmemesi halinde 8 ay cezaevinde kalması bekleniyor.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise TELE1 ekranlarında yayınlanan "Açıkça", Pehlivan’ın cezaevindeki durumuna ilişkin bilgi verdi.

Pehlivan’ın ankesörlü telefon kartı satın alarak yakınlarıyla iletişim kurabildiğini ve 5 kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini aktaran Ersöz, Pehlivan’ın açık cezaevi kurumunda olduğu için cezaevi kütüphanesinde görevlendirileceğini bildirdi. Ersöz, Pehlivan'la ilgili şunları aktardı:

"HABERLERİN ALTINDA ‘SENİN İDAM EDİLMEN GEREKİRDİ’ YORUMLARI VAR"

“Bugün vermiş olduğumuz dilekçede Barş’ın can güvenliğiyle ilgili konuları dile getirmiştik. Çünkü son 1 haftadır 10 gündür yapılan haberlerin altındaki yorumlara baktığımızda, ‘Senin idam edilmen gerekirdi’, ‘Umarım cezaevinde senin işini bitirirler, sustururlar’, ‘vatan haini’ gibi tehdit ve hakaret içeren nitelendirmelerin yer aldığını görüyoruz. Bu aslında Barış Pehlivan açısından, kamuoyunda geniş yer tutması sebebiyle, can güvenliği riskini beraberinde getiren bir durum oluşturduğu düşüncesindeydik. Gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettik. Bunlar can güvenliğini sağlama konusunda yeterli midir, değil midir yarın Barış’ı ziyaret ettiğimizde değerlendirme şansımızı elde edeceğiz."