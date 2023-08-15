Cengiz, Kolin ve Kalyon Holding'in yaptığı inşaatta çalışan işçiler, iş bıraktı

Cengiz, Kolin ve Kalyon Holding’in inşa ettiği yeni havalimanı metrosunda çalışan tünel işçileri, zam oranını yeterli bulmayarak iş bıraktı.

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Cengiz, Kolin ve Kalyon Holding'in yaptığı inşaatta çalışan işçiler, iş bıraktı

Cengiz, Kolin ve Kalyon Holding’in Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında inşa ettiği metro tünelinde çalışan inşaat işçileri, %34’ü bulmayan zam teklifine karşı %75 zam talebiyle iş bıraktı.

Ana firmada çalışan 300’e yakın işçi iş bıraktıktan sonra Başakşehir’de bulunan Başakşehir Stadyumu önünde bir araya geldi. Burada firma yetkilileriyle görüşme gerçekleştiren işçiler, yetkililerin önerilen zam oranına ret cevabı verdiğini kaydetti.

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